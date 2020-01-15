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Семья и карьера неразделимы: Многодетная петербурженка поборется за титул «Миссис Вселенная»

, 18:32 | Карина Бернтгольц Эксклюзивное интервью 23

В интервью 5-tv.ru Ксения Вербицкая рассказала о своих достижениях.

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Фото, видео: Федерация Миссис Санкт-Петербург

43-летняя жительница Санкт-Петербурга Ксения Вербицкая, которая представит Россию на международном конкурсе «Миссис Вселенная Классик 2020», в интервью 5-tv.ru рассказала, как ей удается совмещать профессиональные интересы и домашние обязанности. Женщина воспитывает четверых детей и работает врачом. По словам петербурженки, секрет ее успеха кроется в том, что домочадцы поддерживают ее в любых начинаниях и радуются успехам в карьере.

«Моя семья поддерживает меня во всех моих начинаниях, всегда со мной, всегда рядом, я чувствую любовь и поддержку, поэтому сне удается. Дети понимают меня. Они ответственные, любящие, заботливые», — отметила Вербицкая.

Что касается мужа, то, по словам Ксении, он испытывает гордость за то, что его жена прошла отбор на конкурс «Миссис Вселенная Классик 2020» и не сомневается в ее достойном выступлении.

Ксения Вербицкая призналась, что неотъемлемой частью ее деятельности является благотворительность. Она задействована в нескольких социальных проектах и старается всегда нести добро людям. Женщина убеждена, что истинная красота представительниц прекрасного пола заключается не только во внешности, но в большей степени в поступках.

«Для меня семья и карьера абсолютно равнозначные понятия, потому что я не чувствую себя на своем месте без своей работы и не чувствую себя полноценной женщиной без семьи», — подытожила участница конкурса красоты.

Ранее 5-tv.ru сообщал, кто завоевал титул «Мисс-Москва — 2019».

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