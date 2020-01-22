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Суд не удовлетворил апелляцию Бари Алибасова к производителю «Крота»

, 18:15 | Сергей Зеленский Эксклюзивное видео 72

Знаменитый продюсер явился на заседание с двумя пустыми бутылками из-под химиката.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / АГН Москва

Тема:
Отравление Бари Алибасова 103

Пресненский суд не удовлетворил апелляционную жалобу продюсера и основателя группы «На-На» Бари Алибасова против производителя средства для чистки труб «Крот», а также гипермаркета «Ашан». На заседание артист пришел в сопровождении адвоката Андрея Комиссарова и эпатажного шоумена Стаса Барецкого, передает корреспондент МИЦ «Известия».

«С момента вынесения решения до настоящего момента был еще один смертельный случай, профессор МГУ, математик Ивашев-Мусатов тоже отравился „Кротом“ и умер», — рассказал Комиссаров.

При этом Алибасов принес две пустые бутылки из-под чистящего средства, которым он весной прошлого года отравился.

«Пресненский суд принял странное решение, в результате умер выдающийся математик, который тоже выпил этот яд, и еще женщина погибла. У этих убийц много жертв, но их не привлекают к ответственности. Я ежедневно хожу в клинику, и благодаря прекрасным врачам я остался жив», — поделился продюсер.

Алибасов добавил, что ему повезло, что он относительно вовремя начал выплевывать смертельно опасную жидкость, хоть она и успела попасть в пищевод и желудок, которые, по его словам, из-за этого болят.

«Бутылка стояла на окне, я с этим средством не был знаком, его оставила уборщица и я думал, что это лимонад», — пояснил он.

В свою очередь адвокат «Ашана» Максим Степанчук подчеркнул, что «истец сам пояснил, что не читал упаковку».

«Там могло быть что угодно, но он при употреблении на это внимания не обратил», — отметил он.

Однако Комиссаров обратил внимание, что надпись на этикетке не предупреждает об опасном содержимом.

«Я сейчас десять минут крутил эту бутылку, и даже в очках не вижу предупредительных надписей. Есть категория потребителей, те же дети, которые читать не умеют, люди, которые плохо видят — это потребители второго сорта?» — недоумевал адвокат продюсера.

В октябре Пресненский суд Москвы отказал продюсеру и основателю группы «На-На» Бари Алибасову в его претензиях к производителю чистящего средства «Крот».

Алибасов, который весной текущего года попал в больницу после того, как, по его словам, по случайности перепутал химическое средство с соком, требовал с производителя 100 миллионов рублей. Соответчиками по делу также были представлены «Ингосстрах» и гипермаркет «Ашан», где он приобрел данное средство.

Тема:
Отравление Бари Алибасова 103
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