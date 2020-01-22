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Путин назвал «мразями и уродами» организаторов «групп смерти» в соцсетях

, 16:01 | Василий Заика Видео 38

Президент России признался, он не мог поверить, что такие люди существуют, пока не столкнулся с подобным явлением впервые.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Kremlin Pool, 5-tv.ru

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями общественности в Липецкой области назвал «мразями и уродами» организаторов так называемых «групп смерти» в социальных сетях, которые провоцируют детей и подростков свести счеты с жизнью.

Российский лидер признался, он не мог поверить, что такие люди существуют, пока сам однажды не столкнулся с подобным явлением.

«По поводу этих „групп смерти“ — что это за уроды, откуда они берутся? Те, которые молодых людей втягивают в суициды. >…< Но как только полиция ими занялась, как я дал МВД соответствующее поручение, чтобы они занялись этими людьми, знаете, мразь такая — вот пришла к ним полиция, и они сразу чуть в штаны не наложили, в буквальном смысле этого слова, как только поняли, что дорога им за решетку. Вот такая мразь этим занимается», — рассказал Владимир Путин.

Глава государства, комментируя просьбу участника беседы о создании учебников по основам безопасности жизнедеятельности для младших классов, выразил согласие с необходимостью таких пособий, а также их актуализацией для старших школьников.

«Здесь нужен комплексный подход, и (должны поработать — Прим.ред.) специалисты разных направлений, прежде всего педагоги и детские психологи», — заключил Владимир Путин.

Президент России добавил, что намерен обсудить этот вопрос с новым министром просвещения Сергеем Кравцовым.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что попыткам фальсификации истории можно противостоять только правдой. Президент РФ Владимир Путин напомнил о создании общедоступного архива документов по истории Второй мировой войны.

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