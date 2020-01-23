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«Наконец-то выпал!» — Волочкова обрадовалась снегу и легла в него голой

, 7:43 | Игорь Рязов Фото 2 013

Балерина прикрыла свое нагое тело только вениками для бани.

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Фото, видео: Instagram @volochkova_art

Балерина Анастасия Волочкова обрадовалась выпавшим в Московской области осадкам. На своей странице в Instagram она выложила фото, на котором лежит голой на газоне, едва припорошенном снегом.

«Наконец-то выпал снег! Зима — лучшее время для русской бани!» — подписала снимок балерина, сделанный во дворе ее загородного дома в Подмосковье.

Instagram @volochkova_art

На фото абсолютно обнаженная Волочкова скрывает наготу только вениками для бани. В хэштегах она, в частности, написала: «любовь», «радость» и «счастье». Возможность комментирования снимка знаменитость ограничила.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Анастасия Волочкова объявила о грядущей свадьбе. Она сделала это в свой 44-й день рождения.

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