Балерина Анастасия Волочкова обрадовалась выпавшим в Московской области осадкам. На своей странице в Instagram она выложила фото, на котором лежит голой на газоне, едва припорошенном снегом.

«Наконец-то выпал снег! Зима — лучшее время для русской бани!» — подписала снимок балерина, сделанный во дворе ее загородного дома в Подмосковье.

Instagram @volochkova_art

На фото абсолютно обнаженная Волочкова скрывает наготу только вениками для бани. В хэштегах она, в частности, написала: «любовь», «радость» и «счастье». Возможность комментирования снимка знаменитость ограничила.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Анастасия Волочкова объявила о грядущей свадьбе. Она сделала это в свой 44-й день рождения.