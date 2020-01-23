В Ухани признанном очагом распространения нового коронавируса перестал ходить общественный транспорт

Власти китайского Уханя, который стал очагом смертоносного коронавируса, запретили жителям покидать город. С пяти часов утра по московскому времени перестал ходить общественный транспорт, отменены вылеты самолетов и поезда, следующие в другие города. Беспрецедентные меры приняты в связи со вспышкой пневмонии, которую пока не удается остановить.

На данный момент от опасной инфекции в Китае уже умерли 17 человек. Число больных превысило полтысячи. И вирус продолжает распространяться по всему миру.

Сегодня очередной случай заражения зафиксирован в Бразилии. В Вашингтоне уже назвали виновных в новой мировой угрозе. Там считают, что власти Китая не предприняли ничего, чтобы остановить распространение пневмонии.

А вот во Всемирной организации здравоохранения, напротив, меры, предпринятые властями Уханя назвали «мощными». Сегодня комитет ВОЗ, как ожидается, соберется на повторное заседание, чтобы определить план действий в связи со вспышкой коронавируса.

Тем временем, Россельхознадзор уже начал тотальные проверки багажа и ручной клади пассажиров, прибывающих в Россию из всех государств Юго-Восточной Азии. Ученые допускают передачу нового вируса через продукты и вещи. Инспекторы следят, чтобы в страну не попали зараженные товары.

Накануне два пациента с подозрением на «китайский» коронавирус были госпитализированы в Петербурге. Позже Роспотребнадзор сообщил, что у обоих был диагностирован ОРВИ.

Сейчас на всех таможенных постах, в аэропортах, на железнодорожных и морских вокзалах — каждый пребывающий пассажир проходит сканирование тепловизорами, которые фиксируют минимальные отклонения температуры человека от нормы.

Со всей последней информацией — Артур Ломидзе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что первые случаи заражения коронавирусом зарегистрированы в США и Гонконге.