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Первые случаи заражения коронавирусом зарегистрированы в США и Гонконге

, 20:31 Эфирная новость 38

Смертельно опасный вирус стремительно распространяется за пределы Китая, где зафиксировали первую вспышку.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Xiao Yijiu; 5-tv.ru

В Китае, по последним данным, скончались 17 пациентов, заразившихся опасным короновирусом. Все жертвы — это жители провинции Ухань, откуда и началась эпидемия.

Число заболевших увеличилось до 474 человек. Есть официальное подтверждение, что первые заражения произошли уже в США и Гонконге. Кроме того, два случая заболевания зафиксированы в Таиланде, по одному в Японии, Южной Корее, Тайване и Макао. Также сообщается о возможном завозе вируса на Филиппины и в Австралию.

В российских регионах на границе с Китаем из-за вспышки смертоносного коронавируса усилены меры безопасности. В петербургском аэропорту Пулково санитарные врачи госпитализировали пассажира рейса из Шанхая — он срочно доставлен в Боткинскую инфекционную больницу. Сейчас пациент изолирован, ему предстоит пройти обследование, после которого будут сделаны выводы — тот ли это вирус, или у человека обычное ОРВИ.

Ночью бдительные сотрудники Роспотребнадзора из Хабаровска сняли еще одну пассажирку, которая попала под подозрение. Россиянка длительное время прожила в Китае. Женщину отправили на дополнительно обследование. К счастью, вирус не подтвердился. Теперь в каждом аэропорту Дальнего Востока первыми на борт поднимаются санитарные врачи, а рейсы из Поднебесной встречают с тепловизорами.

Всю последнюю информацию по данной теме, смотрите в сюжете Алисы Паршаковой.

Ранее 5-tv.ru писал о том, можно ли заразиться китайским коронавирусом при получении посылки.

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