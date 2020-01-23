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Жителям Ухани запретили покидать город из-за коронавируса

, 4:34 Эфирная новость 6

В российских регионах на границе с Китаем из-за вспышки смертоносного коронавируса усилены меры безопасности. Всех прибывающих сканируют тепловизорами.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / TPG; 5-tv.ru

В Китае, по последним данным, скончались уже 17 человек, заразившихся опасным коронавирусом. Заболевших — более 500. Власти КНР запретили жителям Уханя покидать город. Предположительно там очаг инфекции.

Несмотря на все усилия, опасный вирус вышел за границы Китая: больные зарегистрированы уже в семи странах мира. В России под подозрением оказались двое пассажиров в петербургском аэропорту «Пулково». Врачи сейчас проявляют особую бдительность.

В российских регионах на границе с Китаем из-за вспышки смертоносного коронавируса усилены меры безопасности, об этом сообщили в Роспотребнадзоре. На таможенных постах и в аэропортах, на железнодорожных и морских вокзалах каждый прибывающий пассажир проходит сканирование так называемыми тепловизорами, которые в считанные секунды фиксируют минимальные отклонения температуры человека от заданной нормы.

Как это выглядит? Благодаря встроенным функциям цветовой и звуковой сигнализации, специалисты решают, кого отправить на дополнительное обследование, а кому «зеленый свет».

Интересно, что определяется это не только по температуре всего тела человека, а, в первую очередь, смотрят на глаза. Они — так скажем — зеркало заболевания. Взглянув анфас в камеру тепловизора можно сделать вывод о здоровье или нездоровье человека. При этом обследуемые могут не снимать с себя ни защитную маску, ни головной убор.

Вся актуальная информация у Артура Ломидзе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что россиянину, госпитализированному в Петербурге с подозрением на китайский коронавирус, поставили диагноз.

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