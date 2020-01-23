ФСБ вычислила сервис, с которого тысячами рассылались сообщения о «минировании»

ФСБ выяснила, откуда тысячами рассылались сообщения с угрозами в адрес российских судов, школ, больниц. В текстах содержалась информация о «минировании» учреждений. Сервис, откуда поступали сообщения находится в Нидерландах, доступ к нему ограничен.

«С 28 ноября 2019 года по настоящее время с зарубежного сервиса Startmail.com (Нидерланды) на электронные адреса органов судебной власти 16 регионов России поступило более одной тысячи анонимных сообщений с угрозами их минирования», — говорится в сообщении.

Ложная информация касалась более 16 тысяч социальных объектов. Речь идет о школах, детских садах, больницах, объектах транспорта и торговых центрах.

С 23 января доступ к информационным ресурсам зарубежного сервиса Startmail.com ограничен.