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  4. «Розовый, коралловый, фуксия?» — Юлия Михалкова озадачилась цветом платья

«Розовый, коралловый, фуксия?» — Юлия Михалкова озадачилась цветом платья

, 15:35 | Валентин Черников Фото 981

Поклонники не разделили волнения артистки по поводу колора ее наряда.

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Фото, видео: Instagram @mihalkova

Новый пост на странице Юлии Михалкова в Instagram разочаровал часть фанатов артистки. Звезда отдыхает на тропическом острове в американском штате Флорида и утверждает, что там почти нет связи. Поэтому обновлением страницы юмористки в соцсети занимаются ее друзья.

На этот раз помощники выложили фото Михалковой с отдыха в окружении тропических птиц. Она сидит на каменной плите в ярком платье.

«Казалось бы, какие могут быть проблемы? Однако проблема появилась и очень серьезная. К фото Юлия добавила подпись: „Выручайте, какого цвета платье?“ Вот вам смешно, а мы задумались. Опросили пятерых, получили пять разных ответов: просто розовый, коралловый, фуксия, маджента и амарантовый», — написали подручные актрисы и переадресовали вопрос подписчикам.

Instagram @mihalkova

Как и следовало ожидать, мнения гостей страницы разделились. Помимо вышеназванных цветов указывали малиновый, красный и даже зеленый. Но среди пользователей нашлось и немало тех, кто не принял волнения Михалковой всерьез.

«Да отдыхай себе спокойно!»

«Вот проблемы у людей!»

«При таком выборе, цвет: красивый»;

«Красивое платье и красивая Юля»;

«Ты несравненная девушка, и тайна твоего очарования вряд ли будет когда-нибудь раскрыта!» — ответили в комментариях.

Ранее 5-tv.ru писал, что внешний вид Михалковой вызвал критику фанатов.

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