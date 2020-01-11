«Нет индивидуальности»: внешний вид Михалковой вызвал критику фанатов

Юлия Михалкова поделилась с поклонниками видео, на котором предстала в обновленном имидже. Однако неожиданно для экс-участницы шоу «Уральские пельмени» фолловеры изменения ее внешности восприняли негативно.

В кадре Михалкова позирует для фотосессии в темном oversize-пиджаке и пудровом длинном платье. Образ завершает светлая широкополая шляпа и бежевые ботинки с удлиненным квадратным носком.

Instagram @mihalkova

На записи хорошо заметно, что Юлия решила изменить прическу — теперь у актрисы удлиненное каре до плеч. Однако подписчики абсолютно уверены: это не единственное изменение в ее внешности. По мнению фолловеров, Михалкова прибегала к услугам косметологов и пластических хирургов — таких перемен пользователи не поддерживают.

«Нос изменила, губы передула — теперь не Юля. Одно лишь выдает: фото в паспорте»;

«Как все стараются быть сексуальными! Как это начинает надоедать. Нет индивидуальностей, сплошной ширпотреб!»

«Сорри, Юля, но ты выглядишь так, будто тебе пыльным мешком по голове дали. Куда делась твоя естественность?» — недовольны поклонники комедиантки.

Стоит отметить, что многие юзеры выразили свое восхищение цветущим видом актрисы. По их мнению, если Юлия и прибегала к каким-то бьюти-модификациям, это не имеет значения.

«Ох, Юля, красота!»

«Юля, не слушай! Ты шикарная!»

«Ножки сочные», — пишут поклонники.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Михалкова рассказала об идеальных новогодних праздниках.