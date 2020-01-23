ТОП-3 знаков зодиака мужчин, которые не хотят жениться

Астрологи назвали знаки зодиака, представители которых из числа мужчин выступают по жизни заядлыми холостяками, пишет портал Uznayvse.ru. Эти вольные птицы считают брак клеткой и всеми способами избегают свадьбы. По словам экспертов, от ЗАГСа как от чумы бегут три знака.

Близнецы

Мужчины-Близнецы любят вращаться в женском кругу и играть с чувствами. Умелые обольстители избегают ситуации, когда сама женщина завладеет их сердцем. Как говорят астрологи, Близнецы женятся в позднем возрасте. Сперва им нужно «нагуляться», попробовать жизнь на вкус. Они созревают для брака и стабильной семьи ближе к 40 годам.

Стрелец

Эти мужчины могут обходить ЗАГС стороной даже в зрелом возрасте. Свободолюбивые Стрельцы не любят ограничений, вроде штампа в паспорте. Они могут и не пускаться во все тяжкие, но сам факт осознания свободы для них притягателен. В отличие от Близнецов, представители огненного знака не ищут множества побед в личной жизни и могут быть верны единственной женщине. Однако становиться перед ней на колени не спешат. К алтарю они пойдут только в крайнем случае или с той женщиной, которая полностью примет их свободу и взгляды.

Водолей

Мужчины-Водолеи свободолюбивы не меньше. Они ценят свободу превыше всего и не хотят ее лишаться. Представители этого знака способны на преданную любовь, нежность, заботу об избраннице. Но брак для них сродни табу. Водолеи женятся либо из-за рождения детей, либо в зрелости, чтобы не потерять любимого человека. Ведь далеко не каждая женщина согласится на многолетнее сожительство.

Ранее 5-tv.ru публиковал ТОП-3 пар по знакам зодиака, в которых женщина доминирует.