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Ляйсан Утяшева похвастась безупречной растяжкой, выполнив шпагат под музыку

, 18:54 | Карина Бернтгольц Видео 110

Видео со своей тренировки гимнастка и телеведущая опубликовала в сторис Instagram.

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Фото, видео: Instagram @liasanutiasheva

Российская гимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшева продемонстрировала безупречную растяжку на новом видео в Instagram. Знаменитость записала на камеру часть своей тренировки, во время которой выполняла сложные упражнения на гибкость: шпагат, наклоны вперед и другие. На кадры звезда наложила музыку при помощи приложения TikTok.

Фанаты были впечатлены растяжкой Утяшевой. Восхищение у них вызвал также ярко-салатовый облегающий костюм гимнастки, который подчеркнул ее стройную фигуру.

Впрочем, для супруга Павла Воли подобная тренировка на растяжку не является чем-то исключительным. Даже после ухода из большого спорта Ляйсан всегда поддерживает свое тело в форме. О ее великолепной гибкости прошлые заслуги говорят сами за себя: двукратная чемпионка Европы по художественной гимнастике в командном зачете, обладательница Кубка мира, победительница Юношеских игр стран СНГ и Балтии. И даже после того, как знаменитость приняла решение прекратить карьеру гимнастки, одна продолжает удивлять своими способностями фанатов со всего мира.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что новый образ Ляйсан Утяшевой обсуждают в сети.

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