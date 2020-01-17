«Я оборотень»: Новый образ Ляйсан Утяшевой обсуждают в сети

Российская спортсменка и телеведущая Ляйсан Утяшева удивила поклонников новой фотографией в Instagram. Супруга Павла Воли снова сменила имидж, причем радикально. Звезда уже не раз проводила эксперименты со своим образом. Она была блондинкой, брюнеткой, рыжей и не раз меняла длину волос. Теперь Ляйсан решила сделать каре.
На своей странице в социальной сети знаменитость опубликовала снимок с Павлом Волей, на котором позирует в непривычном образе. Короткие волосы, косой пробор, ярко-красная помада и крупные солнечные очки — на фотографии теледива выглядела очень эффектно.
Изменения в имидже Утяшевой вызвали всплеск обсуждений фанатов. Одни сравнили ее в ярком образе с героиней голливудских фильмов, у других новый стиль ведущей вызвал только иронию.
«Шикарна!»
«Вы божественны в любом амплуа, восхищаюсь!»
«Верните волосы!»
«Полностью согласна, какая-то несуразная прическа!»
«На Зверева похожа!» — писали юзеры.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ляйсан Утяшева впечатлила поклонников оригинальной юбкой.