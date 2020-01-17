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«Я оборотень»: Новый образ Ляйсан Утяшевой обсуждают в сети

, 12:46 | Карина Бернтгольц Фото 68

Знаменитая спортсменка и супруга Павла Воли преобразилась до неузнаваемости на новом фото. Она сменила прическу и сделала яркий макияж.

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Фото, видео: Instagram @liasanutiasheva

Российская спортсменка и телеведущая Ляйсан Утяшева удивила поклонников новой фотографией в Instagram. Супруга Павла Воли снова сменила имидж, причем радикально. Звезда уже не раз проводила эксперименты со своим образом. Она была блондинкой, брюнеткой, рыжей и не раз меняла длину волос. Теперь Ляйсан решила сделать каре.

На своей странице в социальной сети знаменитость опубликовала снимок с Павлом Волей, на котором позирует в непривычном образе. Короткие волосы, косой пробор, ярко-красная помада и крупные солнечные очки — на фотографии теледива выглядела очень эффектно.

Instagram @liasanutiasheva

Изменения в имидже Утяшевой вызвали всплеск обсуждений фанатов. Одни сравнили ее в ярком образе с героиней голливудских фильмов, у других новый стиль ведущей вызвал только иронию.

«Шикарна!»

«Вы божественны в любом амплуа, восхищаюсь!»

«Верните волосы!»

«Полностью согласна, какая-то несуразная прическа!»

«На Зверева похожа!» — писали юзеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ляйсан Утяшева впечатлила поклонников оригинальной юбкой.

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