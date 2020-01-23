Рэпера T-Killah в сердце укусил ядовитый муравей на Бали

Александр Тарасов, известный рэпер T-killah, попал в больницу на острове Бали, куда приехал отдыхать с женой Марией и друзьями в начале месяца. Как рассказал исполнитель на своей странице в Instagram, причиной для обращения к местным врачам стал укус ядовитого огненного муравья. Насекомое ужалило рэпера в центр грудной клетки, ближе к сердцу.

«Жить буду, ничего страшного», — поспешил заверить подписчиков Тарасов.

Instagram @t_killah

Кроме того, Александр заявил, что муравей кусает или оставляет яд через одежду, после чего на теле остаются волдыри. Если не успеть выкачать яд, то он может распространиться. Огненных муравьев считают самыми опасными из семейства, а называются они так из-за укусов, которые по ощущениям похожи на ожог.

Впрочем, на этом знакомство T-killah с дикой природой не закончилось. Позже он опубликовал видео, где он и его жена Маша Белова держат на руках больших экзотических змей. Мария не выглядит довольной от знакомства с чешуйчатыми. Оба блогера в подробностях рассказывают об отдыхе на острове и делятся забавными видео с собственным участием в социальных сетях.

Ранее жена Александра Тарасова Мария рассказала 5-tv.ru, почему они вместе с T-killah решили снимать влоги на YouTube.