Татьянин день: почему в день памяти святой строго запрещено пить

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Анастасия Игонина
Анастасия Игонина Анастасия Игонина Журналист 11 546

Верующие чтят 25 января память Татианы Римской — святую считают символом добродетели и покровительницей студентов.

Татьянин день: почему в день памяти святой строго запрещено пить

Фото: Lampada.in.ua; www.globallookpress.com / Siegfried Kramer, imagebroker/Michael Weber, Henning Kaiser

Православные верующие 25 января чтят память святой Татианы Римской — сегодня этот праздник хорошо известен как Татьянин день.

Татиана родилась в богатой семье — родители были христианами и воспитывали дочь в своей вере. Достигнув совершеннолетия, девушка приняла решение отказаться от замужества.

Однажды язычники схватили ее и привели в храм Аполлона, где попытались заставить поклониться статуе этого бога. Святая начала молиться Иисусу Христу — молитва спровоцировала землетрясение, которое обрушило часть храма.

Иноверцы пытались истязать Татиану, но все следы издевательств тут же исчезали с ее тела. Во время пыток святая вознесла молитву Господу, который послал к тем, кто мучил ее, четырех ангелов. После этого палачи уверовали во Христа.

Что можно делать 25 января

В Татьянин день обязательно нужно творить добро — подавать милостыню и помогать нуждающимся, кормить птиц и бездомных животных, участвовать в благотворительных мероприятиях.

На Руси верили, что Татьяна в свой праздник обязательно исполнит любое желание. Для этого нужно было найти самое высокое место в округе (крыши домов и другие рукотворные строения учитывать не надо), встать лицом к солнцу и произнести это желание громко и четко.

Что нельзя делать 25 января

Категорически запрещено 25 января употреблять алкоголь — считается, что пьяного по запаху спиртного найдет нечисть и начнет вредить.

Учащимся нельзя выкидывать мусор из своей комнаты, чтобы не выкинуть вместе с ним и знания. Также студентам ни в коем случае нельзя сидеть тихо — иначе Татьяна не заметит их и не наделит удачей и светлым умом. Поэтому в Татьянин день обычно устраивают шумные вечеринки.

Не нужно 25 января ругаться и даже мирно выяснять отношения — всегда стремившаяся к миру и согласию святая не потерпит конфликтов в свой день, пишет ytro.news.

Приметы на 25 января

  • Идет снег в Татьянин день — лето будет дождливое.
  • Метель и сильный ветер на Татьянин день — будет мало урожая на полях и рыбы в реках.

Ранее 5-tv.ru писал о том, чего ни в коем случае нельзя делать в Федосеев день.

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