Толпа на толпу: подробности массовой драки в Петербурге

В Петербурге полиция выясняет обстоятельства массовой драки на Заставской улице в Московском районе. По предварительной информации, в потасовке приняли участие от 10 до 20 человек. Свидетели конфликта рассказывают, что в какой-то момент толпа пошла на толпу.

Как сообщает РЕН ТВ, сотрудниками правоохранительных органов задержано более десяти человек.

Известно, что во время драки хулиганы повредили несколько припаркованных на улице машин.

По словам начальника Управления информации и общественных связей городского ГУ МВД Вячеслава Степченко, конфликту предшествовало нарушение правил дорожного движения. Один из автомобилистов въехал на машине на тротуар.

В настоящее время полиция выясняет личности участников драки. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Петербурге был объявлен план «Перехват» после нападения.