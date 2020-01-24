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Путин провел переговоры с лидером Палестины Аббасом

, 5:55 Эфирная новость 16

Стороны обсудили вопросы взаимовыгодного сотрудничества и ситуацию на Ближнем Востоке.

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Фото, видео: ТАСС / Метцель Михаил; 5-tv.ru

После Израиля, российский лидер отправился в Палестину, где обсудил вопросы двустороннего сотрудничества и ситуацию на Ближнем Востоке с лидером автономии Махмудом Аббасом.

Все отметили теплую и доброжелательную атмосферу встречи. Например, в зал, где проходила беседа, Аббас проводил Путина, держа под руку. Он назвал российского лидера «своим личным другом и другом палестинского народа». Путин пригласил Аббаса в мае приехать в Москву — на торжества в честь 75-летия Победы над нацизмом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия готова предоставить свою помощь в урегулировании конфликта между Израилем и Палестиной.

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