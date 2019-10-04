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  4. Россия готова предоставить свою помощь в урегулировании конфликта между Израилем и Палестиной

Россия готова предоставить свою помощь в урегулировании конфликта между Израилем и Палестиной

, 18:20 Эфирная новость 33

Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин в Сочи на заседании Международного клуба «Валдай».

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Фото, видео: ТАСС/Михаил Метцель, 5-tv.ru

Тема:
Арабо-израильский конфликт 414

Россия останется гарантом сохранения мирового порядка и безопасности. Об этом на заседании Международного клуба «Валдай» заявил Владимир Путин.

В Сочи на высшем уровне обсуждали влияние Востока на глобальную политику. Путин отметил — благодаря России удалось вернуть мир в Сирию, и наша страна готова оказать помощь в урегулировании других конфликтов: между Израилем и Палестиной или в Персидском заливе.

Приезд высоких гостей на заседание клуба «Валдай» — это как переход от политической теории к практике. Участники дискуссионной площадки к этому времени же успели поставить миру свой диагноз: мы живем в эпоху управляемой анархии. Но только главы государств могут сказать насколько это опасно.

О главных темах дискуссии расскажет Алексей Лазуренко.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин провел ряд двусторонних встреч в рамках участия в сессии клуба «Валдай».

 

Тема:
Арабо-израильский конфликт 414
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