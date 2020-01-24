Хлопок газа в квартире в Каменск-Уральском

Хлопок газа произошел в квартире в Каменск-Уральском. В результате инцидента пострадал один человек. Как стало известно 5-tv.ru, хлопок бытового газа зафиксирован на пятом этаже пятиэтажного дома по адресу улица Привокзальная, 24.

В следствии взрыва травмы получила женщина, она была госпитализирована. Сотрудниками экстренных служб эвакуированы 28 человек из подъезда, где произошел хлопок. Сообщается, что в панельном доме повреждена межквартирная стена, так же образовались трещины в подъезде на четвертом и пятом этаже.