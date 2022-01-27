ТОП-3 женщин по знакам зодиака, которые становятся лучшими мамами

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Валентин Черников
Валентин Черников Валентин Черников Журналист 24 133

Астрологи утверждают, что с этими родительницами дети растут невероятно счастливыми.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Nick White, CHROMORANGE / Bilderbox, Andrey Arkusha, Андрей Аркуша

Астрологи назвали три знака зодиака, представительницы которых становятся лучшими мамами, пишет портал Uznayvse.ru. Эти женщины чаще всего справляются с родительскими обязанностями на отлично, а их дети растут невероятно счастливыми.

Телец

По мнению астрологов, это идеальные матери. Женщины-Тельцы способны окружить ребенка заботой и при этом развить в нем сильную личность. Такие мамы терпеливы, разумны, готовы сколько угодно жертвовать личным временем ради помощи чаду. Одновременно они стараются воспитывать малыша независимым, давать ему свободу и готовить к жизни в мире взрослых.

Рыбы

Романтичные и творческие мамы. В первую очередь они развивают в ребенке таланты, ищут в нем изюминку, которая впоследствии выделит его из толпы. Эти родительницы любят своих детей всей душой. Рыбы стремятся вырастить в малыше всесторонне развитую, сильную и открытую личность.

Рак

Мамы, которые всецело отдают себя семье, а в ребенке видят смысл жизни. Материнство для них — главная миссия. Поэтому Раки порой перегибают палку в чрезмерной опеке. Чтобы не вырастить неженок, таким мамам нужно контролировать свои порывы любви. Но счастья в жизни их детям хватает с избытком.

Ранее 5-tv.ru писал, что ТОП-3 знаков зодиака мужчин, которые не хотят жениться.

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ТОП-3 женщин по знакам зодиака, которые становятся лучшими мамами

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