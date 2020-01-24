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Авторский клип Билли Айлиш вызвал бурную реакцию в сети

, 18:59 | Валентин Черников 42

За сутки провокационное видео набрало 6,5 миллиона просмотров.

Фото: Instagram @billieeilish

Новый клип американской певицы Билли Айлиш Everything I wanted («Все, что я хотела») набрал 6,5 миллиона просмотров за сутки и продолжает набирать популярность в сети. Артистка сама выступила автором провокационного видео.

По сюжету, Билли едет в автомобиле с близким человеком. В клипе это брат Айлиш Финнеас — автор хита. Городские пейзажи сменяются пустынным пляжем. После недолгого ожидания девушка нажимает на педаль газа, и машина погружается в океан. Остаток песни они проводят глубоко на дне, пока салон не заполняет вода и кадр не сменяется титрами.

По ходу трека исполнительница не раз поет «Мне приснилось».

Как призналась 18-летняя Айлиш, громкий успех и связанная с ним потеря друзей привели ее к депрессии. Сейчас певица посещает психотерапевта.

Ранее 5-tv.ru писал, сколько успела к совершеннолетию номинантка на «Грэмми» Билли Айлиш.

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