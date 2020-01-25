«Совсем страх потеряли»: Валерия рассказала, как прокатилась на верблюде

Российская эстрадная поп-исполнительница Валерия сейчас отдыхает в Дубае. Во время своего отпуска артистка захотела испытать новые эмоции, поэтому, победив свой страх, оседлала верблюда и прокатилась на нем по пустыне. В Instagram звезда поделилась впечатлениями после поездки. Она призналась, что нисколько не пожалела, решившись на такой смелый шаг.

«Как прекрасно, когда что-то случается впервые. В этот зимний отпуск впервые в жизни каталась на верблюде. Рассказала детям, а они: "Ну ты что-то припоздала«», — отметила Валерия.

Свою публикацию певица сопроводила несколькими кадрами, сделанными в Объединенных Арабских Эмиратах. На одном из них звезда запечатлена верхом на верблюде. Впереди нее сидит маленькая девочка.

Instagram @valeriya

Поклонники Валерии были впечатлены бесстрашием своей любимицы, а некоторые даже позавидовали ей. Кто-то, в свою очередь, воспринял пост Валерии, как наставление всем туристам, и по приезде в ОАЭ решил обязательно последовать примеру артистки.

«Если бы сама Валерия сидела бы со мной на верблюде, как с той девочкой, я бы там от счастья в обморок упала!»

«Да вы такая умничка, такая смелая, так высоко! Восхищаюсь вами!»

«Валерия, вы такая красавица!»

«Совсем страх потеряли!»

«Классно! Вы в такой прекрасной форме, что катание на верблюде для Вас не проблема!» — восклицали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Валерия поздравила дочь Пригожина.