«Счастлива, что ты есть в моей жизни»: Валерия поздравила дочь Пригожина

Певица Валерия поздравила с 21-летием дочь своего супруга Иосифа Пригожина Елизавету. Артистка опубликовала совместное фото с падчерицей в Instagram и написала в посте, что восхищается ей и гордится.

Наследницу возлюбленного исполнительница назвала «любимой девочкой». По словам знаменитости, она безгранично рада тому обстоятельству, что Елизавета есть в их жизни. Звезда считает ее умной, красивой и веселой девушкой и не сомневается, что дочка Пригожина по натуре своей очень добрая и отзывчивая.

«Я счастлива, что ты есть в моей жизни, за что отдельное спасибо твоим маме и папе», — написала возлюбленная продюсера.

Instagram @valeriya

Также исполнительница добавила, что поздравляет девушку с завершением учебы в университете. Валерия уточнила, что ее падчерица привыкла много трудиться и пожелала имениннице, чтобы все ее мечты исполнились.

«Желаю от всей души, чтобы ты чувствовала себя самой счастливой девушкой на свете — нужной, востребованной, любимой. А я всегда рядом, ты это знаешь», — резюмировала певица.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Валерия ответила на совет подписчицы навсегда уехать из России.