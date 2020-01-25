Врач-паразитолог рассказала, чем опасны карпаччо, сало и суши

Отбивная с кровью, карпаччо, сало, строганина, суши и другие деликатесы, приготовленные из сырого мяса и рыбы, — небезопасное удовольствие, предупреждают врачи. Употреблять их в пищу можно, только если есть уверенность в том, что животные были выращены, вскормлены и забиты с соблюдением всех правил, а мясо хранилось в надлежащих условиях. В противном случае при приготовлении необходима тщательная термическая обработка. Иначе в организм человека попадают и развиваются гельминты — паразитические черви, вызывающие серьезные заболевания.

«Забудьте про отбивную с кровью — мясо ни в коем случае нельзя есть без достаточной температурной обработки. Средняя прожарка тоже небезопасна — вы не знаете, какое мясо пустили в расход. Особенно опасно мясо диких животных. Неизвестно где его продают, есть ли там ветеринарный контроль», — цитирует радио Sputnik врача-паразитолога высшей категории, кандидата биологических наук Елену Чернышеву.

По словам специалиста, купленное у знакомых или на дороге мясо необходимо варить не меньше полутора часов, причем небольшими кусками. Соленое сало с прожилками мяса, тоже может быть опасно — ведь его засаливают без термической обработки, а в мясной части содержатся личинки паразитов.

Заболеть гельминтозом рискуют и любители соленой рыбы. Особенно если она была засолена свежей. Если рыба была предварительно заморожена, а потом разморожена перед самым приготовлением, опасность меньше, но все равно риск есть.

«При недостаточной проморозке рыбы там сохраняются личинки, а потом возможен гельминтоз. Это частое паразитарное заболевание у рыболовов, потому что в каких-то условиях они недоваривают уху, разделывают руками, не смотрят», — предупреждает Елена Чернышева.

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