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«Я черствый старый сухарь»: Тимати покаялся, что не нашел «миленьких» слов для поздравления Решетовой

, 12:11 | Валентин Черников Фото 3 204

Супруга рэпера отметила 24-й день рождения.

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Фото, видео: Instagram @timatiofficial

Пост покаяния появился на странице рэпера Тимати на утро после дня рождения возлюбленной и матери его сына Анастасии Решетовой. Накануне модели исполнилось 24 года. Это событие семья отпраздновала в тесным кругу в Коста-Рике.

Для модели этот праздник стал особенным. Впервые она встретила его в статусе мамы. Решетова родила первенца Ратмира три месяца назад и быстро восстановила прежнюю форму. На совместных фотографиях с семейного праздника она вновь продемонстрировала стройную фигуру. Тимати же для жены подстриг бороду и надел белую рубашку. Впоследствии он пожалел лишь о том, что не смог посвятить имениннице теплые слова.

Instagram @timatiofficial

«Я хотел написать что-то „миленькое“ в этот день, чтобы ты порадовалась. Но я черствый старый сухарь, и это неисправимо, похоже», — повинился исполнитель на своей странице в Instagram. Судя по постам в микроблоке Решетовой, она не осталась в обиде.

«Вы большие молодцы! Обожаю вашу семью»;

«Красивая пара и красивые дети, люблю вас»;

«Тут все видно и без слов. Безграничная любовь к Анастасии и детям», — прокомментировали снимки поклонники рэпера.

Ранее 5-tv.ru писал, что мама Тимати показала фото всей семьи сына.

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