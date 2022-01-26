Еремин день: что ни в коем случае нельзя делать 26 января

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Анастасия Игонина
Анастасия Игонина Анастасия Игонина Журналист 17 782

Верующие 26 января чтут память мучеников Ермилы и Стратоника Сингидонских, принявших смерть за веру на берегу Дуная.

Еремин день: что ни в коем случае нельзя делать 26 января

Фото: Lampada.in.ua; www.globallookpress.com / imagebroker/Meinrad Riedo, Michael Weber, J.M. Guyon - Copyright 2013, Altan Gocher

Православные верующие чтут 26 января память мучеников Ермилы и Стратоника Сингидонских. На Руси этот день называют Ереминым.

Известно, что Ермил служил диаконом Сингидон (сейчас это столица Сербии — Белград). Христианина за веру заключили в тюрьму, где долго пытали, но так и не добились от него отречения. После этого Ермила утопили в Дунае.

Стратоник был другом Ермила и по стечению обстоятельств оказался стражем в той тюрьме, где держали мученика. Тайный христианин, он с болью взирал на мучения друга и в какой-то момент не смог сдержать слез скорби, чем себя и выдал. Стратоника уличили в неподобающей вере, также истязали, но видя его несокрушимую веру в Иисуса Христа, утопили вслед за Ермилом в реке.

На третий день после казни великомучеников их мощи были обретены верующими на берегу Дуная и похоронены под Сингидоном.

Что можно делать 26 января

Издревле в день Еремы крестьяне с особой заботой относились к таким мелким домашним животным, в частности, кошкам и собакам. При этом к одомашненным представителям семейства кошачьих наши предки сегодня проявляли особое внимание, отмечает ytro.news. Считалось, что кошки отлично чувствуют не только перемены в погоде, но и вообще многие события. Поэтому за ними всегда внимательно наблюдали. Отсюда и множество примет, например, если кошка умывается — жди гостей.

На Ерему в пушистых домоседах видели еще и лекарей. Считалось, что больной быстрее поправится, если кошка ляжет на больное место. Также полосатые мурлыки в Еремин день отправлялись ненадолго в детскую колыбель. На Руси верили, что после этого ребенок будет лучше спать по ночам.

Сегодня обязательно нужно помочь семь раз страждущим. Считается, что за это благодетелю будет прощено семь грехов.

Что нельзя делать 26 января

Что ни в коем случае нельзя делать на Ерему, так это спать рядом с кошкой. В старину считалось, что это соседство может отнять разум у человека. Кроме того, сегодня категорически нельзя причинять вред домашним животным. Считалось, что иначе может случиться большая беда.

Запрещается ссориться и вступать в конфликты во время общения с людьми. Даже с теми, кто пытается вас спровоцировать. Наши предки верили, что сегодня лучше не сплетничать и не распространять слухи. В этот день говорить нужно исключительно по делу и тщательно подбирая слова.

Приметы на 26 января

В Еремин день наши предки внимательно прислушивались к природе и на основании услышанного делали прогноз на ближайшее время.

  • Если лес трещит, то мороз продержится еще долго, а вот если шумит — скоро выпадет снег, и случится оттепель.
  • Синица возле окна щебечет — к ранней весне.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему 25 января, в Татьянин день, нельзя было пить.

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