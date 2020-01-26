Нино Нинидзе поделилась с поклонниками соблазнительным снимком в страстном образе. Кадр появился на странице артистки в Instagram.

В кадре актриса позирует в черном боди, поверх которого надето прозрачное черное платье из гофрированной ткани. Волосы Нино зачесаны назад. Нинидзе стоит, закинув руки за голову. Черно-белый цвет фотографии только добавляет кадру атмосферности.

Instagram @ninosha1

Сопровождать публикацию текстом певица не стала — вместо этого она оставила несколько смайликов. Поклонники Нино остались довольны новым фото — за несколько часов пост набрал почти десять тысяч лайков.

«Красотка бомбическая!»

«Роскошная!»

«Супер!» — восхищены подписчики.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Виторган и Нинидзе встретили 1 января в заснеженной деревне.