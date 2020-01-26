«Австралийскую Кардашьян» в бикини отшлепал тапком бойфренд

«Австралийская Кардашьян» решила интересным способом поздравить подписчиков с Днем Австралии. Для праздничного поста в Instagram Холли-Дейз Коффи сделала на своих аппетитных ягодицах временное тату, а ее бойфренд отшлепал ее по «пятой точке» в момент записи видеоролика.
«День Австралии», — подписала пост звезда.
Также знаменитость опубликовала в сторис в соцсети ролик, как ей делали праздничную татуировку.
Поклонники посмотрели замедленное видео больше 180 тысяч раз и пришли в восторг от такой поздравительной открытки «австралийской Кардашьян». Пользователи сети оставили под постом сотни восхищенных комментариев.
«Замечательная»;
«Да здравствует Австралия»;
«Боже, этот эффект замедления прекрасен»;
«Очень жарко и шикарно!» — написали фолловеры.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что «австралийская Кардашьян» отметила Новый год, искупавшись с бойфрендом голышом.