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«Австралийскую Кардашьян» в бикини отшлепал тапком бойфренд

, 16:49 | Мия Субботина 178

Звезда соцсети сделала временное тату на «пятой точке» в честь национального праздника.

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Фото, видео: Instagram @hollydazecoffeyyy

«Австралийская Кардашьян» решила интересным способом поздравить подписчиков с Днем Австралии. Для праздничного поста в Instagram Холли-Дейз Коффи сделала на своих аппетитных ягодицах временное тату, а ее бойфренд отшлепал ее по «пятой точке» в момент записи видеоролика.

«День Австралии», — подписала пост звезда.

Instagram @

Также знаменитость опубликовала в сторис в соцсети ролик, как ей делали праздничную татуировку.

Поклонники посмотрели замедленное видео больше 180 тысяч раз и пришли в восторг от такой поздравительной открытки «австралийской Кардашьян». Пользователи сети оставили под постом сотни восхищенных комментариев.

«Замечательная»;

«Да здравствует Австралия»;

«Боже, этот эффект замедления прекрасен»;

«Очень жарко и шикарно!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что «австралийская Кардашьян» отметила Новый год, искупавшись с бойфрендом голышом.

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