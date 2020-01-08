«Австралийская Кардашьян» отметила Новый год, искупавшись с бойфрендом голышом

«Австралийская Кардашьян» поздравила поклонников с Новым годом горячим пляжным фото. Для праздничного поста в Instagram Холи-Дейз Кофи снялась совершенно обнаженной.

На опубликованном фото модель позирует, стоя спиной к камере по колено в воде. Девушка подняла руки к небу. Вместе с «австралийской Кардашьян» стоит ее бойфренд — он тоже полностью обнажен, не считая кепки и солнечных очков.

Instagram @hollydazecoffeyyy

В фоторедакторе Холи-Дейз добавила к жаркому снимку пожелание счастливого Нового года для своих поклонников. Фолловеры девушки приняли и поздравление и сам кадр с большим энтузиазмом.

«Фото огнище!»

«Парень — счастливчик. Наслаждайся, приятель!»

«Холи, нам очень нужно, чтобы ты обернулась!» — комментируют подписчики.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что «австралийская Кардашьян» показала аппетитные формы в образе секси-Санты.