  1. Пятый канал
  4. «Австралийская Кардашьян» отметила Новый год, искупавшись с бойфрендом голышом

«Австралийская Кардашьян» отметила Новый год, искупавшись с бойфрендом голышом

, 6:24 | Анастасия Игонина Фото 126

Холи-Дейз Кофи передала фанатам поздравления, выложив горячий снимок.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @hollydazecoffeyyy

«Австралийская Кардашьян» поздравила поклонников с Новым годом горячим пляжным фото. Для праздничного поста в Instagram Холи-Дейз Кофи снялась совершенно обнаженной.

На опубликованном фото модель позирует, стоя спиной к камере по колено в воде. Девушка подняла руки к небу. Вместе с «австралийской Кардашьян» стоит ее бойфренд — он тоже полностью обнажен, не считая кепки и солнечных очков.

Instagram @hollydazecoffeyyy

В фоторедакторе Холи-Дейз добавила к жаркому снимку пожелание счастливого Нового года для своих поклонников. Фолловеры девушки приняли и поздравление и сам кадр с большим энтузиазмом.

«Фото огнище!»

«Парень — счастливчик. Наслаждайся, приятель!»

«Холи, нам очень нужно, чтобы ты обернулась!» — комментируют подписчики.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что «австралийская Кардашьян» показала аппетитные формы в образе секси-Санты.

Читайте также

+3° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
61.91
-0.12 69.38
0.04
Гороскоп на 8 января: Луна в Скорпионе — не лучшая пора для новых начинаний

Последние новости

7:40
Фото с места крушения украинского Boeing-737 в Иране
7:36
Видео с места серьезного пожара в торговом комплексе под Новосибирском
7:29
Аэропорт Тегерана: На борту рухнувшего украинского Boeing-737 находились 167 пассажиров
7:15
Украинский Boeing-737 пропал с радаров сразу после взлета
7:11
«Глаз не оторвать»: певица Слава показала фото старшей дочери в день рождения
6:58
Очевидцы публикуют видео крушения украинского Boeing 737 в Иране

Сейчас читают

Очевидцы публикуют видео крушения украинского Boeing 737 в Иране
Гороскоп на 8 января: Луна в Скорпионе — не лучшая пора для новых начинаний
Астрологи назвали идеальную совместимость имен для крепкого брака

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]