Скончался проитерей Всеволод Чаплин

Умер проитерей Всеволод Чаплин. О его смерти сообщило агентство Интерфакс со ссылкой на прихожан.

В соцсети пользователи пишут, что священник умер, отслужив Божественную Литургию. Проитерей скончался во дворе храма прп. Феодора Студита у Никитских ворот.

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Всеволод Анатольевич Чаплин — священник Русской православной церкви, протоиерей. Являлся Председателем Синодального отдела по взаимодействию Церкви и общества Московского Патриархата с 31 марта 2009 года по 24 декабря 2015 года, а также членом Общественной палаты Российской Федерации с 24 сентября 2009 года по 17 июня 2017 года.