Летает и делает сальто: Маск представил новое поколение Tesla

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Разработка электрокара заняла почти девять лет.

Фото, видео: Reuters/Tesla; 5-tv.ru

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Новое поколение электромашин Tesla умеет летать и делать сальто

Илон Маск представил новое поколение электромашин Tesla. И презентация вышла такой впечатляющей, что поначалу сложно поверить, что это не ИИ. Автомобиль «Родстэр» умеет взлетать, делать сальто и после плавно приземляться.

Разработка машины заняла почти девять лет. А презентацию провели на специальном полигоне SpaceX. Дело в том, что инженеры космической компании Маска принимали самое прямое участие в создании спорткара. И в первую очередь — его системы взлета. Она состоит из десяти двигателей, которые работают на сжатом воздухе сверхвысокого давления.

А по прямой авто может разгоняться до ста километров в час менее чем за секунду. Впрочем, саму летающую версию из презентации купить не получится. Она доступна только по приглашению. Зато будут продавать базовую комплектацию и улучшенную, которая оснащена ускорителями на холодном газе.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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