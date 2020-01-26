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Стала известна предварительная причина смерти Всеволода Чаплина

, 18:17 | Карина Бернтгольц 887

Проитерей скончался на 52-м году жизни в Москве.

Фото: www.globallookpress.com / Natalya Loginova

Названа предварительная причина смерти протоиерея Всеволода Чаплина. Как стало известно 5-tv.ru, священнослужитель почувствовал недомогание, сидя на лавочке возле храма Феодора Студита у Никитских ворот, после чего потерял сознание. Прибывшие на место сотрудники скорой помощи около 40 минут проводили реанимационные мероприятия, однако вернуть к жизни Чаплина не удалось.

По предварительным данным, причиной скоропостижной смерти протоиерея мог стать оторвавшийся тромб. Чтобы точно определить, от чего он скончался, необходимо провести процедуру вскрытия. Однако, согласно церковным канонам, в отношении священнослужителя данную процедуру проводить нельзя.

Как ранее писал 5-tv.ru, Всеволод Анатольевич Чаплин — священник Русской православной церкви, протоиерей. Являлся Председателем Синодального отдела по взаимодействию Церкви и общества Московского Патриархата с 31 марта 2009 года по 24 декабря 2015 года, а также членом Общественной палаты Российской Федерации с 24 сентября 2009 года по 17 июня 2017 года.

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