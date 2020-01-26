  1. Пятый канал
  4. «Мое вдохновение»: грудь «русской Кардашьян» едва уместилась в крошечном платье

«Мое вдохновение»: грудь «русской Кардашьян» едва уместилась в крошечном платье

, 19:56 | Мия Субботина 1 273

Анастасия Квитко в белом обтягивающем наряде очаровала пользователей соцсети.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @anastasiya_kvitko

Бюст Анастасии Квитко вновь едва уместился в выбранном ей наряде и приковал внимание пользователей Instagram. На этот раз пышногрудая блондинка предстала в кадре в белом обтягивающем платье от одного модного бренда, которое изящно подчеркнуло изгибы ее фигуры. Из аксессуаров модель предпочла серебряные часы и несколько браслетов на руке.

«Русская Кардашьян» не оставила поклонникам ни единого шанса пролистать мимо этот пост. За полдня более 145 тысяч отметок «мне нравится» и почти две тысячи комментариев преданные фанаты оставили под постом звезды.

«Прекрасна, детка»;

«Мое вдохновение»;

«Боже, это платье на вас так прекрасно сидит — вы невероятно великолепны»;

«Великолепна»;

«Платье сказочное», — написали фолловеры.

Instagram @anastasiya_kvitko

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Квитко в крошечном бикини продемонстрировала пышные формы.

Читайте также

-1° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
61.80
-0.15 68.29
-0.40
Как выбрать имя ребенку по знаку зодиака, чтобы раскрыть его потенциал

Последние новости

20:56
Китайские ученые назвали вероятный источник коронавируса
20:44
Бейонсе для пре-пати «Грэмми» выбрала платье с экстремальным разрезом на бедре
20:34
«Во всех ты, душечка, нарядах хороша»: Собчак в леопардовом платье сразила фанатов
20:19
«Будет очень не хватать»: Милонов прокомментировал смерть протоиерея Чаплина
20:07
Кусочки «блокадного хлеба» раздают в Краснодаре в рамках памятной акции
19:56
«Мое вдохновение»: грудь «русской Кардашьян» едва уместилась в крошечном платье

Сейчас читают

Как выбрать имя ребенку по знаку зодиака, чтобы раскрыть его потенциал
«Она даже спит как богиня»: Варнава задремала в самолете с открытым ртом
Исследователь тайны перевала Дятлова рассказал, почему погибли туристы

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]