«Мое вдохновение»: грудь «русской Кардашьян» едва уместилась в крошечном платье

Бюст Анастасии Квитко вновь едва уместился в выбранном ей наряде и приковал внимание пользователей Instagram. На этот раз пышногрудая блондинка предстала в кадре в белом обтягивающем платье от одного модного бренда, которое изящно подчеркнуло изгибы ее фигуры. Из аксессуаров модель предпочла серебряные часы и несколько браслетов на руке.

«Русская Кардашьян» не оставила поклонникам ни единого шанса пролистать мимо этот пост. За полдня более 145 тысяч отметок «мне нравится» и почти две тысячи комментариев преданные фанаты оставили под постом звезды.

«Прекрасна, детка»;

«Мое вдохновение»;

«Боже, это платье на вас так прекрасно сидит — вы невероятно великолепны»;

«Великолепна»;

«Платье сказочное», — написали фолловеры.

Instagram @anastasiya_kvitko

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Квитко в крошечном бикини продемонстрировала пышные формы.