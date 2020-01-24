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«Ты — моя мечта»: Квитко в крошечном бикини продемонстрировала пышные формы

, 17:20 | Мия Субботина Фото 228

«Русская Кардашьян» опубликовала серию «горячих» снимков на своей странице в соцсети.

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Фото, видео: Instagram @anastasiya_kvitko

Анастасия Квитко, получившая прозвище «русская Кардашьян», порадовала фанатов новыми пикантными снимками. В кадре модель позирует на лежаке в крошечном бикини темно-синего цвета. Она не постеснялась продемонстрировать упругие ягодицы и едва уместившуюся в лиф грудь.

Instagram @anastasiya_kvitko

Подписчики «русской Кардашьян», а их 10,5 миллионов человек, восхитились пышными формам любимицы. Армия поклонников знаменитости состоит не только из русскоязычных пользователей. Они засыпали соцсети звезды комплиментами. Пост собрал несколько тысяч восхищенных комментариев.

«Как всегда, секси»;

«Красивое и идеальное тело»;

«Выглядишь потрясающе, слишком красиво»;

«Ты — моя мечта», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Квитко привлекла внимание к восходящей звезде Instagram.

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