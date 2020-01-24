Анастасия Квитко, получившая прозвище «русская Кардашьян», порадовала фанатов новыми пикантными снимками. В кадре модель позирует на лежаке в крошечном бикини темно-синего цвета. Она не постеснялась продемонстрировать упругие ягодицы и едва уместившуюся в лиф грудь.
Подписчики «русской Кардашьян», а их 10,5 миллионов человек, восхитились пышными формам любимицы. Армия поклонников знаменитости состоит не только из русскоязычных пользователей. Они засыпали соцсети звезды комплиментами. Пост собрал несколько тысяч восхищенных комментариев.
«Как всегда, секси»;
«Красивое и идеальное тело»;
«Выглядишь потрясающе, слишком красиво»;
«Ты — моя мечта», — написали фолловеры.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Квитко привлекла внимание к восходящей звезде Instagram.