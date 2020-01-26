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«Будет очень не хватать»: Милонов прокомментировал смерть протоиерея Чаплина

, 20:19 | Карина Бернтгольц Эксклюзив 85

Депутат Госдумы отметил, что священнослужитель ему запомнился как человек с активной общественной позицией.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Ltd Foma; 5-tv.ru

Депутат Государственной думы Виталий Милонов в интервью 5-tv.ru рассказал, каким запомнил протоиерея Всеволода Чаплина, скончавшегося на 52-м году жизни. Священнослужителю стало плохо на лавочке возле храма святого Феодора Студита у Никитских ворот. Он потерял сознание, и прибывшие на место сотрудники скорой помощи не смогли привести Чаплина в чувства.

По словам Милонова, протоиерей отличался своей ярко-выраженной общественной позицией. Он был принципиальным человеком и отстаивал ценности, объединяющие многих людей.

«Отец Всеволод был из числа тех, кого без сомнений можно назвать ярким, принципиальным человеком, глубоким интеллектуалом, человеком, который занимал активную общественную позицию и ни в коем случае не был конъюнктурщиком. Он отстаивал те ценности, которые близки для очень многих людей. <.> Таких людей нам очень будет не хватать», — отметил депутат.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что причиной скоропостижной смерти Чаплина мог стать оторвавшийся тромб.

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