Актриса Наталья Фатеева не может выйти из дома и сходить за продуктами

Состояние Натальи Фатеевой вынудило звезду советского экрана попросить журналистов привезти ей продукты питания. Разговор с актрисой показали в программе «Ты не поверишь!».

Одна из первых красавиц отечественного кинематографа ныне живет затворницей в пятикомнатной московской квартире. Она отказалась от общения с детьми, внуками и правнуками. Несколько лет назад Фатеевой поставили диагноз артроз. В Израиле ей сделали операцию по замене суставов. Один из суставов не прижился, и артистку снова положили на операционный стол.

Сейчас она периодически проходит лечение в подмосковных санаториях и реабилитационных центрах. Но болезнь дает о себе знать. Свой юбилей знаменитость встретила дома, потому что не могла выйти на улицу. Приехавшим к ней после этого журналистам с цветами Фатеева сказала, чтобы вместо цветов приносили еду. Вскоре они вернулись с продуктами. Звезда с благодарностью приняла гостинцы и попросила оставить ее, потому что не важно себя чувствует.

Ранее 5-tv.ru писал, что Наталья Фатеева променяла детей на бездомных кошек.