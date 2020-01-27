  1. Пятый канал
  4. Актриса Наталья Фатеева не может выйти из дома и сходить за продуктами

Актриса Наталья Фатеева не может выйти из дома и сходить за продуктами

, 6:52 | Валентин Черников 85

85-летняя звезда советского кино встретила свой юбилей в пустой квартире у телефона.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: РИА Новости / Екатерина Чеснокова; www.globallookpress.com / decode, Ulrich Niehoff, Nikolay Gyngazov

Состояние Натальи Фатеевой вынудило звезду советского экрана попросить журналистов привезти ей продукты питания. Разговор с актрисой показали в программе «Ты не поверишь!».

Одна из первых красавиц отечественного кинематографа ныне живет затворницей в пятикомнатной московской квартире. Она отказалась от общения с детьми, внуками и правнуками. Несколько лет назад Фатеевой поставили диагноз артроз. В Израиле ей сделали операцию по замене суставов. Один из суставов не прижился, и артистку снова положили на операционный стол.

Сейчас она периодически проходит лечение в подмосковных санаториях и реабилитационных центрах. Но болезнь дает о себе знать. Свой юбилей знаменитость встретила дома, потому что не могла выйти на улицу. Приехавшим к ней после этого журналистам с цветами Фатеева сказала, чтобы вместо цветов приносили еду. Вскоре они вернулись с продуктами. Звезда с благодарностью приняла гостинцы и попросила оставить ее, потому что не важно себя чувствует.

Ранее 5-tv.ru писал, что Наталья Фатеева променяла детей на бездомных кошек.

Читайте также

-2° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 69%
61.80
-0.15 68.29
-0.40
Гороскоп на февраль 2020 года для всех знаков зодиака

Последние новости

7:32
Найдены 11 истинных причин одиночества после 30 лет
7:25
Как в КНР отмечают Китайский Новый год в разгар эпидемии нового коронавируса
7:18
Ветераны поделились воспоминаниями о жизни в нечеловеческих условиях в блокаду
7:11
Поклонники не узнали Михаила Боярского без очков и шляпы
7:04
Число погибших в результате землетрясения в Турции достигло 38
6:52
Актриса Наталья Фатеева не может выйти из дома и сходить за продуктами

Сейчас читают

Гороскоп на 27 января: убывающая Луна в Скорпионе поможет в начинаниях
Исследователь тайны перевала Дятлова рассказал, почему погибли туристы
Цымбалюк-Романовская раскрыла правду об отношениях с Прохором Шаляпиным

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]