Звезда советского кино променяла детей на бездомных кошек

Звезда советского кино Наталья Фатеева полностью отказалась от общения с родными. Теперь, как сообщают отвергнутые родственники, ее окружение состоит исключительно из бездомных животных.

Дети звезды легендарных картин «Джентельмены удачи» и «Три плюс два» даже не смогли поздравить именитую маму с днем рождения — она просто бросила трубку, не пожелав с ними разговаривать, сообщает издание URA.RU. В свою пятикомнатную квартиру Наталья Николаевна тем более никого не пускает. Единственное исключение было сделано, когда артистка сломала тазобедренный сустав и ей требовались помощь и уход. Но едва она пошла на поправку — немедленно, по словам родных, выставила всех вон.

Как не единожды признавалась и сама Фатеева, ни сына, ни дочери она не хотела — они мешали ее карьере. Поэтому обоих детей воспитывали ее родители. Перспектива стать бабушкой лишь разозлила звезду кинематографа еще больше — она вынуждала рано забеременевшую дочь отказаться от ребенка (мальчика в итоге забрали родственники его отца), а сына вместе с женой выгнала из дома, узнав, что невестка ждет малыша.

Впрочем, в одиночестве Фатеева не остается. Как утверждают ее наследники, Наталья Игоревна завела очень тесную дружбу с бездомными котами и кошками, и даже готовит специально для них. Об этом они рассказали изданию «Откровения звезд».

— Как ни грустно это сознавать, мы, дети и внуки Натальи Николаевны, не очень-то ее интересуем. Фатеевой никто не нужен. Она нас всех прогнала. И единственные живые существа, с которыми мать находит общий язык, это бездомные кошки. Она варит для них огромные кастрюли супа, разливает по баночкам и разносит по помойкам, — удручаются дети актрисы.

Ранее Пятый канал рассказывал еще об одной звезде советского и российского кино Лие Ахеджаковой. Женщина обиделась на то, что Максим Галкин использовал ее имя в своих пародиях.