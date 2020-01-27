Акция «Блокадный хлеб» проходит в День снятия блокады Ленинграда по всей России

Какой ценой далась Ленинградская победа, на встречах и на уроках мужества рассказывают следующим поколениям те, кто пережил блокаду. Одним из главных символов страшных и героических дней стал небольшой кусочек хлеба — всего 125 граммов — именно такой была блокадная норма на весь день.

В память о подвиге ленинградцев по всей стране сейчас проходит акция «Блокадный хлеб». Корреспондент Елена Норкунайте о том, что никогда не будет забыто. Подробности в репортаже.

Услышав вопрос о блокаде, как и большинство ленинградцев, Тамара Кыркунова начинает плакать.

«Нельзя забывать такие вещи. Никогда не забываются…»

Бомбежки, смерть и лютый голод дети блокады переживают до сих пор. Евгений Корчевник делится воспоминаниями своей покойной жены.

«Она помнила, как худенькими пальчиками пятилетней девочки, когда началась блокада, она в щелях искала завалившуюся крошку хлеба», – рассказывает Евгений Корчевник.

Из разных городов и стран уроженцы Ленинграда, пережившие блокаду, привезли свои истории в Петербург.

«Люди от голода пухли, появилась цинга. Идет, допустим, впереди меня человек, еле бредет, если он присел на снег, то он уже больше не встанет», – вспоминает президент Международной ассоциации общественных организаций блокадников города-героя Ленинграда Валентина Леоненко.

«У моих знакомых умерла бабушка, ее не хоронили, потому что на нее получали 125 грамм хлеба», – делится пережитым житель блокадного Ленинграда Флорентина Гудкина.

Уроки памяти и мужества сейчас проходят по всей стране. Блокадный хлеб и хлебные карточки волонтеры раздают от Калининграда до Владивостока.

«Мы сами внуки тех героев. Важно передавать это из поколения в поколение», – говорит волонтер Лидия Карташова.

Три тысячи буханок памятного хлеба выпекли в Нижегородской области. К акции присоединились студенты вузов и колледжей. В Краснодаре памятки о блокаде Ленинграда раздают в аэропорту. Ну, и, конечно, в Петербурге блокадный хлеб бережно передают из рук в руки.

«Этот кусочек – это дань памяти тем людям, которые выжили! То есть, сейчас для нас – это маленький кусочек всего лишь, а он спасал жизни ленинградцев в 1941 году», – говорит активист общественного движения «Красная гвардия» Наталья Александровская

Ноябрь-декабрь 1941-го – самое тяжелое время для ленинградцев. После бомбежки Бадаевских складов в городе начался мучительный голод. Запасы продовольствия сгорели дотла. Три тысячи тонн муки, две с половиной тысячи тонн сахара. Земля на пепелище стала сладкой.

В Петербурге уважение к продуктам – и особенно к кусочку блокадного хлеба – прививают с детства. В общем-то, рецепт блокадного хлеба довольно условный. На 50 процентов тесто состояло из дефектной муки, то есть, плохого качества, вторая половина – это примеси, такие, например, как жмых – шелуха семечек или отруби.

Одна буханка – 900 граммов – это шесть дневных порций. Именно во время блокады в Центральной лаборатории Ленинградского треста хлебопечения разработали революционно новый способ осахаривания заварок, технологи используют ее до сих пор.

«Этот именно сладковатый вкус помнят блокадники. Сладковатый вкус в хлебе образовывался за счет тех сахаров и муки, которых удалось получить с помощью технологии самоосахаривания», – объясняет национальный технолог компании-производителя дрожжей и хлебопекарных ингредиентов Владимир Яковлев.

В рецепте нашего изделия, как и в сентябре 1941 года, – соевая мука. Еще мы добавили побольше воды – так делали, чтобы выработка продукта была больше. Но отказались от использования целлюлозы, которую тоже добавляли в тесто блокадного хлеба.

«Бумага специально добавлялась в хлеб, для того чтобы, когда хлеб попадает в желудок, эта бумага разбухала, и у человека создавалось ощущение сытости», – объясняет экскурсовод Музея истории Санкт-Петербурга Алиса Инчевская.

Могли положить хвою или лебеду. К 1942 году появились брошюры о съедобных дикорастущих растениях Ленинграда. А с большой земли приходили, например, вот такие письма – с приклеенной шелухой лука.

Но именно кусочек хлеба в 125 граммов стал символом всех ужасов блокады, стойкости духа и героизма ленинградцев.

К акции присоединились также жители Урала и Крыма. В свердловских школах прошли уроки памяти, посвященные этим трагическим событиям. Например, в 9 гимназии в музее для 11 классов учитель истории и обществознания провела интеррактивно-познавательную беседу о событиях, которые разворачивались в блокадном Ленинграде.