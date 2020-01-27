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«Гусарская нога хромает»: Голубкина прокомментировала сведения о своей госпитализации

, 14:55 | Карина Бернтгольц 34

В интервью 5-tv.ru актриса рассказала, что ходила на прием к терапевту.

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Фото, видео: ТАСС/Прокофьев Вячеслав, 5-tv.ru

Народная артистка РСФСР, вдова актера Андрея Миронова Лариса Голубкина прокомментировала сведения о своей госпитализации, распространившиеся в ряде СМИ.

По словам звезды, данная информация не соответствует действительности. Голубкина пояснила, что нормально себя чувствует, а в больницу ходила на прием к терапевту.

«Бредятину какую-то запустил кто-то. <…> Гусарская нога у меня хромает, вот и все», — рассказала артистка.

Лариса Голубкина — знаменитая советская и российская актриса. Ее фильмография насчитывает десятки кинокартин. Наиболее известные из них — «Гусарская баллада», «Сказка о царе Салтане», «Трое в лодке, не считая собаки».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что потомственный артист цирка и директор музея театра «Уголок дедушки Дурова» Юрий Кукес госпитализирован. По предварительным данным, врачи диагностировали у пациента опухоль головного мозга.

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