«Гусарская нога хромает»: Голубкина прокомментировала сведения о своей госпитализации

Народная артистка РСФСР, вдова актера Андрея Миронова Лариса Голубкина прокомментировала сведения о своей госпитализации, распространившиеся в ряде СМИ.

По словам звезды, данная информация не соответствует действительности. Голубкина пояснила, что нормально себя чувствует, а в больницу ходила на прием к терапевту.

«Бредятину какую-то запустил кто-то. <…> Гусарская нога у меня хромает, вот и все», — рассказала артистка.

Лариса Голубкина — знаменитая советская и российская актриса. Ее фильмография насчитывает десятки кинокартин. Наиболее известные из них — «Гусарская баллада», «Сказка о царе Салтане», «Трое в лодке, не считая собаки».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что потомственный артист цирка и директор музея театра «Уголок дедушки Дурова» Юрий Кукес госпитализирован. По предварительным данным, врачи диагностировали у пациента опухоль головного мозга.