Потомственный артист цирка Юрий Кукес госпитализирован и готовится к операции

Потомственный артист цирка и директор музея театра «Уголок дедушки Дурова» Юрий Кукес госпитализирован. По информации 5-tv.ru, врачи диагностировали у пациента опухоль головного мозга.

Сейчас 68-летний артист готовится к операции. Подробности о его состоянии уточняются.

Юрий Кукес — народный артист России, директор музея театра «Уголок дедушки Дурова» и председатель правления «Гильдии артистов циркового искусства». Более 50 лет он посвятил работе в цирке. Кроме того, за свою карьеру Кукес дважды снялся в кино: в документальном фильме «Кио. За кулисами иллюзий» и детективе «Убийство свидетеля».

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что народная артистка РСФСР, известная советская и российская актриса Галина Польских обратилась за помощью медиков.