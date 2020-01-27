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Виктория Боня загадочно исчезла после поездки в Перу

, 15:19 | Мия Субботина 557

Ранее звезда российского шоу-бизнеса интересовалась у подписчиков, как правильно готовиться к путешествию в джунгли.

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Фото, видео: ВКонтакте @victoriabonya

Телеведущая Виктория Боня исчезла из соцсети Instagram после того, как уехала в экзотическое путешествие в Перу, пишет РИА Новости.

Сейчас при поиске ее аккаунта социальная сеть выдает сообщение о том, что страница недоступна.

Ранее звезда российского шоу-бизнеса интересовалась у подписчиков, как правильно готовиться к путешествию в Перу. При этом она утверждала, что собирается в джунгли, где обитают племена каннибалов. Также знаменитость предупредила поклонников, что несколько дней не будет появляться в соцсети. Однако позднее ее аккаунт в Instagram вовсе исчез, что обеспокоило поклонников.

Что произошло на самом деле пока неизвестно. Администраторы страницы, посвященного официальному бренду одежды Виктории Бони, заверили, что вскоре аккаунт звезды будет восстановлен.

В то же время продолжаются поиски пропавшей в Мексике звезды фильма «Мэри Поппинс, до свидания» Натальи Андрейченко. 63-летняя актриса не выходит на связь уже почти сутки.

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