Виктория Боня загадочно исчезла после поездки в Перу

Телеведущая Виктория Боня исчезла из соцсети Instagram после того, как уехала в экзотическое путешествие в Перу, пишет РИА Новости.

Сейчас при поиске ее аккаунта социальная сеть выдает сообщение о том, что страница недоступна.

Ранее звезда российского шоу-бизнеса интересовалась у подписчиков, как правильно готовиться к путешествию в Перу. При этом она утверждала, что собирается в джунгли, где обитают племена каннибалов. Также знаменитость предупредила поклонников, что несколько дней не будет появляться в соцсети. Однако позднее ее аккаунт в Instagram вовсе исчез, что обеспокоило поклонников.

Что произошло на самом деле пока неизвестно. Администраторы страницы, посвященного официальному бренду одежды Виктории Бони, заверили, что вскоре аккаунт звезды будет восстановлен.

В то же время продолжаются поиски пропавшей в Мексике звезды фильма «Мэри Поппинс, до свидания» Натальи Андрейченко. 63-летняя актриса не выходит на связь уже почти сутки.