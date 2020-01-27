Звезда фильма «Мэри Поппинс, до свидания» Наталья Андрейченко пропала в Мексике

Заслуженная артистка РСФСР Наталья Андрейченко, прославившаяся после съемок в фильме «Мэри Поппинс, до свидания» перестала выходить на связь в Мексике. Об этом сообщил официальный представитель звезды Ян Трунцев. На странице знаменитости в Instagram он разместил пост, в котором попросил подписчиков поделиться информацией о местонахождении Андрейченко, если они ей располагают.

По словам пиар-директора актрисы, звезда накануне была в гостях у подруги в Канкуне, после чего села за руль, пожаловавшись на плохое самочувствие. После этого Андрейченко о себе знать не давала.

«Уехала в 15:00, сказав о плохом самочувствии и усталости, ее клонило в сон… (в последние дни у нее шла напряженная подготовка к запуску одного проекта). После того как она села в машину, больше не выходила на связь… Ехать ей около часа за рулем», — написал Трунцев в соцсети.

Instagram @natalya_andreychenko

В окружении звезды обеспокоены ее отсутствием. Ситуацию осложняет то, что знаменитость пропала во время болезни. По словам Трунцева, накануне у нее поднялась температура, и ухудшилось самочувствие.

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