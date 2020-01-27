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В Росгидромете назвали предстоящий февраль необычным

, 16:38 | Сергей Зеленский 17

Природные аномалии в центральной полосе России продолжатся как минимум до конца зимы.

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Фото, видео: ТАСС/Григорьев Максим, 5-tv.ru

Третий месяц зимы продолжит радовать природными аномалиями. Предварительные расчеты Гидрометцентра России показывают, что февраль нынешнего года ожидается холоднее, чем январь. Обычно бывает наоборот.

Как сообщил 5-tv.ru и. о. главы ведомства Роман Вильфанд, температура ожидается около или выше нормы.

«Если в декабре–январе температурный фон в центре европейской России был совершенно однородным, то в феврале ожидаются колебания и температуры, и режима увлажнения. Будут понижения температуры до 10 — 13 градусов», — отметил он.

Как передавал 5-tv.ru, первый снег в Петербурге выпал 24 января, впрочем, в центре города вскоре растаял.

Ранее метеорологи рассказали, когда в этом году наступит климатическая весна.

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