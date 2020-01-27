Балерина Анастасия Волочкова похвасталась новым партнером. Танцовщица опубликовала фото в Instagram, на котором запечатлена с накаченным мужчиной.

В кадре звезда подняла ногу в шпагате, стоя на пуантах. Партнер Анастасии одной рукой поддержал ее, а другой указал на знаменитую блондинку.

«Спешу поделиться. У меня новый партнер. Александр Прогрессов. Таких мощных у меня еще не было! Но с его помощью я буду осваивать специальную программу тренировок, разрабатываемую им специально для меня. Поскольку балетная форма подразумевает индивидуальный подход и нагрузки на определенные группы мышц, учитывая специфику подготовки», — подписала пост артистка.

Instagram @volochkova_art

Снимок за два часа оценили свыше трех тысяч пользователей сети, а как отнеслись поклонники к новому партнеру Волочковой неизвестно. Звезда закрыла комментарии к публикации.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Анастасия Волочкова объявила, что скоро выходит замуж. Однако имя своего избранника она не спешит сообщать.