Королевская семья не хочет мириться с «бегством» Гарри и Меган, и готовит им дом

Принц Чарльз и его сын, герцог Кембриджский Уильям не оставляют надежды вернуть принца Гарри и его супругу Меган Маркл в Великобританию. Как рассказал близкий к королевской семье источник, отец и брат бывшего принца даже готовы предоставить «беглецам» комфортное жилье, где их не смогут побеспокоить многочисленные репортеры.

«Во дворце крайне обеспокоены судьбой принца Гарри и его жены Меган Маркл. Они продумывают план действий на случай, если пара пожелает вернуться назад», — цитирует источник Teleprogramma.Pro.

21 января после долгих прощаний в Лондоне Гарри отправился в Канаду, чтобы воссоединиться со своей семьей. В поместье на острове Ванкувер его ждали супруга Меган и восьмимесячный сын Арчи. Дом круглосуточно осаждают сотни папарацци.

О своем намерении жить самостоятельно герцоги Сассекские объявили 8 января. Они также приняли решение переехать с Туманного Альбиона.

Ранее 5-tv.ru передавал, что отъезд Гарри и Меган подкосил здоровье Елизаветы II. В частности, королева Великобритании Елизавета II впервые за 66 лет своего правления пропустила ежегодное собрание Сандрингемского женского института. А до этого ее заметили в церкви со слуховым аппаратом.