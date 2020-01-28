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Психолог объяснила, почему Виктория Боня могла удалить аккаунт в Instagram

, 1:11 | Мия Субботина 75

Телеведущая Виктория Боня исчезла из соцсети после того, как уехала в экзотическое путешествие в Перу.

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Фото, видео: ТАСС / Italy Photo Press; Вконтакте @victoriabonya

Недавно Виктория Боня сообщила подписчикам в Instagram, что едет в Перу, где обитают племена каннибалов. После этого страница Виктории в соцсети оказалась недоступной. Обеспокоенные поклонники забили тревогу и обратились к администраторам страницы, посвященного официальному бренду одежды знаменитости. Они заверили, что скоро аккаунт будет восстановлен.

Семейный психолог Ольга Романив решила разобраться в мотивах странного поведения теледивы и назвала четыре причины, почему Виктория Боня удалила свой аккаунт в Instagram, пишет wday.ru.

Решила обратить на себя внимание

Вполне возможно, что светская львица решила напомнить о себе таким провокационным способом. Ведь в последнее время Виктория не была замечена в громких скандалах и такое исчезновение может быть неким PR-ходом с ее стороны. Тем более, что накануне теледива предупредила подписчиков о том, что едет в джунгли. Теперь ее исчезновение в топе новостей: пользователи переживают за жизнь и здоровье Виктории.

Проявляет признаки демонстративного типа личности

Поведение Бони может быть признаком демонстративного типа личности. Знаменитость не раз была замечена в склонности выдавать желаемое за действительное.

Решила уйти из поля зрения фанатов

Бывшая участница «Дома-2» не понаслышке знает, что социальные сети и ведение аккаунтов отнимает много времени, сил и нервов. Возможно, что знаменитость решила на некоторое время отказаться от соцсети.

Instagram-профиль Виктории взломали

Самая реальная и правдоподобная версия. Пока звезда путешествует, злоумышленники украли у нее аккаунт. Такая ситуация часто случается со знаменитостями любого масштаба. Есть известное имя, много тысяч подписчиков, есть определенный заработок — это достаточное основания для того, чтобы требовать выкуп с владельца.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Виктория Боня загадочно исчезла после поездки в Перу.

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