Помолодевшая и постройневшая Буланова порадовала поклонников новыми снимками

Российская певица Татьяна Буланова удивила поклонников помолодевшим лицом на новых фотографиях. Снимки она разместила на своей странице в Instagram.

Исполнительница решила показать поклонникам серию фото в модных нарядах. За несколько дней до этого артистка выложила в социальной сети снимок с актером Артемом Анчуковым, на котором с трудом можно узнать прежнюю Буланову, пишет «Экономика сегодня».

Подписчики звезды активно обсуждают изменения в ее внешности. Мнения поклонников об образе звезды разделились. Часть фанатов раскритиковала певицу за превращение в очередную «помолодевшую» звезду преклонных лет.

«Очередная перекроенная и натянутая за уши»;

«Что-то я не увидел на фото юной девушки, обыкновенная женщина, у меня мама в 60 выглядит помоложе этой женщины», — написали злопыхатели.

Instagram @buslya

Преданные же фанаты исполнительницы восхитились ее внешностью. Они подчеркнули, что она сильно постройнела и очень хорошо выглядит в модных платьях.

«Молодая девушка»;

«Танечка, вы у нас самая красивая и самая лучшая»;

«Вы прекрасны! Неподвластны времени!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Татьяна Буланова прокомментировала информацию о своей свадьбе.