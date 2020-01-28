  1. Пятый канал
  4. Помолодевшая и постройневшая Буланова порадовала поклонников новыми снимками

Помолодевшая и постройневшая Буланова порадовала поклонников новыми снимками

, 3:26 | Мия Субботина 90

В соцсети обсуждают преображение 50-летней певицы.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @buslya

Российская певица Татьяна Буланова удивила поклонников помолодевшим лицом на новых фотографиях. Снимки она разместила на своей странице в Instagram.

Исполнительница решила показать поклонникам серию фото в модных нарядах. За несколько дней до этого артистка выложила в социальной сети снимок с актером Артемом Анчуковым, на котором с трудом можно узнать прежнюю Буланову, пишет «Экономика сегодня».

Подписчики звезды активно обсуждают изменения в ее внешности. Мнения поклонников об образе звезды разделились. Часть фанатов раскритиковала певицу за превращение в очередную «помолодевшую» звезду преклонных лет.

«Очередная перекроенная и натянутая за уши»;

«Что-то я не увидел на фото юной девушки, обыкновенная женщина, у меня мама в 60 выглядит помоложе этой женщины», — написали злопыхатели.

Instagram @buslya

Преданные же фанаты исполнительницы восхитились ее внешностью. Они подчеркнули, что она сильно постройнела и очень хорошо выглядит в модных платьях.

«Молодая девушка»;

«Танечка, вы у нас самая красивая и самая лучшая»;

«Вы прекрасны! Неподвластны времени!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Татьяна Буланова прокомментировала информацию о своей свадьбе.

Читайте также

-5° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
62.34
0.54 68.78
0.49
Гороскоп на 28 января: растущая Луна в Рыбах активизирует мошенников

Последние новости

4:38
Мишустин поручил вице-премьерам провести ревизию работы по нацпроектам
4:14
Отец устроил скандал в травмпункте, отказавшемся принять ребенка
3:39
Актриса Наталья Андрейченко нашлась и записала видео для фанатов
3:26
Помолодевшая и постройневшая Буланова порадовала поклонников новыми снимками
3:00
Гороскоп на 28 января: растущая Луна в Рыбах активизирует мошенников
2:45
Истребитель Су-30 разбился на северо-востоке Алжира

Сейчас читают

Актриса Наталья Андрейченко нашлась и записала видео для фанатов
Гороскоп на 28 января: растущая Луна в Рыбах активизирует мошенников
День колдуна: как уберечься от сглаза 28 января

Новости СМИ2

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]