Истребитель Су-30 разбился на северо-востоке Алжира. По предварительным данным, пилоты погибли. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ. Обстоятельства выясняются.
Истребитель Су-30 разбился на северо-востоке Алжира
Сегодня, 2:45 | Алиса Маркова Происшествия Срочная новость 30
По предварительным данным, пилоты погибли.
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