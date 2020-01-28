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Истребитель Су-30 разбился на северо-востоке Алжира

, 2:45 | Алиса Маркова Срочная новость 30

По предварительным данным, пилоты погибли.

Истребитель Су-30 разбился на северо-востоке Алжира. По предварительным данным, пилоты погибли. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ. Обстоятельства выясняются.

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