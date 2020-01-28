Европа может остаться без вина

Десятки известных сортов южно-европейского вина могут навсегда исчезнуть из-за глобальных изменений климата. Ученые из гарвардского университета выяснили — под угрозой почти 90 процентов виноградников.

Если средняя температура воздуха увеличится больше, чем на два градуса, то к примеру, Каберне и Совиньон выращивать будет невозможно. Влаги для них будет недостаточно. Местным виноделам уже сейчас рекомендуют задуматься о переходе на более стойкие сорта.

Правда, такие глобальные изменения климата ожидаются не раньше, чем через 100 лет. И примечательно, что они не затронут Австралию, Германию и Новую Зеландию, так что виноградарям из этих регионов об убытках можно не переживать.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что бизнес забил тревогу из-за угрозы исчезновения слова «коньяк» с этикеток.