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Европа может остаться без вина

, 13:56 Эфирная новость 23

Глобальные изменения климата грозят истреблением десяткам сортов южно-европейского вина.

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Фото, видео: www.globallookpress.com /Ralph Lauer, 5-tv.ru

Десятки известных сортов южно-европейского вина могут навсегда исчезнуть из-за глобальных изменений климата. Ученые из гарвардского университета выяснили — под угрозой почти 90 процентов виноградников.

Если средняя температура воздуха увеличится больше, чем на два градуса, то к примеру, Каберне и Совиньон выращивать будет невозможно. Влаги для них будет недостаточно. Местным виноделам уже сейчас рекомендуют задуматься о переходе на более стойкие сорта.

Правда, такие глобальные изменения климата ожидаются не раньше, чем через 100 лет. И примечательно, что они не затронут Австралию, Германию и Новую Зеландию, так что виноградарям из этих регионов об убытках можно не переживать.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что бизнес забил тревогу из-за угрозы исчезновения слова «коньяк» с этикеток.

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