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Бизнес забил тревогу из-за угрозы исчезновения слова «коньяк» с этикеток

, 14:44 | Игорь Рязов Видео 8

Причина возможного переименования благородного напитка — новый техрегламент ЕАЭС.

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Фото, видео: ТАСС / Петр Ковалев

Слово «коньяк» может исчезнуть с этикеток на бутылках с благородным напитком в 2021 году. Производители алкоголя опасаются, что это приведет к снижению спроса, пишут «Известия».

Причина возможного переименования коньяка — новые требования технического регламента ЕАЭС «О безопасности алкогольной продукции». Документ вступит в силу в 2021 году.

«Будет использоваться термин: „крепкий напиток из дистиллята винного для бренди (коньяк)“ Бизнес опасается, что это длинное определение придется писать на бутылках», — отмечает издание.

Эксперты при Росалкогольрегулировании считают, что новая формулировка запутает покупателей. В результате спрос на коньяк снизится. Они предложили Минфину РФ скорректировать техрегламент ЕАЭС, вернувшись к общепринятому названию «коньяк».

Также производители спиртного намерены ввести в документ новые категории. В частности, «коньяк трехлетний» и «коньяк четырехлетний». Эти именования должны отражать количество лет, которые напиток выдерживался в бочках.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что с 1 января 2020 года подорожали водка и коньяк.

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